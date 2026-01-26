Черкаський ЛНЗ впевнено обіграв польську Полонію (2:0) у рамках навчально-тренувального збору перед другою частиною сезону УПЛ. Головний тренер фіолетових Віталій Пономарьов розповів, які моменти поєдинку справили на нього найбільше враження.

Крім того, наставник зазначив, що в ході матчу активно експериментував із тактичними побудовами, пробуючи різні схеми. Пономарьов також наголосив, що залишився задоволеним відсутністю травм у своїх підопічних під час зборів. Цитує фахівця Sport.ua.

«Домовилися з візаві, що зіграємо чотири тайми по 30 хвилин, аби всі заявлені футболісти мали змогу провести по годині на полі. І тішило, що ми не поступалися в фізичних кондиціях Полонії, яка вже завершує підготовчий етап.

Також скористалися можливістю поекспериментувати з тактичними шикуваннями. Якщо в першій частині поєдинку діяли за схемою 4-3-3, то після проведених замін взяли на озброєння 5-3-2. Я залишився задоволений, як підопічні виконували настанови. Наразі обходиться без травм й всі хлопці дуже мотивовані», — сказав Пономарьов.