Спортивний директор донецького Шахтаря Даріо Срна розповів, з яких причин клуб вирішив звернути увагу на нігерійського вінгера Проспера Оба, який раніше захищав кольори черкаського ЛНЗ.

Хорватський фахівець також поділився думкою про те, як у таборі гірників сприймають нового гравця і чого від нього очікують у найближчому майбутньому.

«Оба показав себе у нашому чемпіонаті. Тільки прийшов і одразу таку різницю робить, у тому числі у матчі з Шахтарем. Це точно посилення, ми швидко закрили трансфер. Усі погодилися – тренер, керівництво. Президент дав добро, і все закрили оперативно. Послабили конкурента? Поважаємо результат ЛНЗ, вони заслужили на перше місце, але ще багато матчів попереду», – сказав Срна для Профутбол Digital.

У сезоні 2025/26 Проспер Оба провів за ЛНЗ 17 матчів у всіх офіційних змаганнях, записавши на свій рахунок вісім забитих м'ячів та чотири гольові передачі.

