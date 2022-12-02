Збірна Німеччини вперше в історії двічі поспіль не вийшла з групи на ЧС
Лідер збірної Німеччини: «Ми заслужено їдемо додому»
Бундестім вилетіла з ЧС-2022
02 грудня 12:10
Форвард збірної Німеччини Кай Гаверц прокоментував виліт своєї команди з ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.
«Ми не очікували такого результату в матчі Іспанії, але нарікати можна тільки на себе. У нас було достатньо можливостей для того, щоб обіграти і Японію, і Іспанію.
Коста-Ріка надала нам шанс вийти в плей-офф, але ми ним просто не скористалися. Добре, що перевернули хід матчу, але рівень нашої команди не може дозволити собі програвати Японії. Ми заслужено їдемо додому».
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