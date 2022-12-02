Лідер збірної Німеччини: «Ми заслужено їдемо додому»

Форвард збірної Німеччини Кай Гаверц прокоментував виліт своєї команди з ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.

Коста-Ріка надала нам шанс вийти в плей-офф, але ми ним просто не скористалися. Добре, що перевернули хід матчу, але рівень нашої команди не може дозволити собі програвати Японії. Ми заслужено їдемо додому».