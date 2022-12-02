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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Лідер збірної Німеччини: «Ми заслужено їдемо додому»

Бундестім вилетіла з ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 грудня 12:10
Лідер збірної Німеччини: «Ми заслужено їдемо додому»

Форвард збірної Німеччини Кай Гаверц прокоментував виліт своєї команди з ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.

«Ми не очікували такого результату в матчі Іспанії, але нарікати можна тільки на себе. У нас було достатньо можливостей для того, щоб обіграти і Японію, і Іспанію.

Коста-Ріка надала нам шанс вийти в плей-офф, але ми ним просто не скористалися. Добре, що перевернули хід матчу, але рівень нашої команди не може дозволити собі програвати Японії. Ми заслужено їдемо додому».

Огляд останнього матчу збірної Німеччини на ЧС-2022.

Петро Приходько
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Теги

Кай Хавертц збірна Німеччини (футбол)

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