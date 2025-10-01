Вінгер Монреаля і збірної України U-20 Геннадій Синчук прокоментував свій другий гол на ЧС-2025 у матчі 2 туру з Панамою (1:1). Його слова наводить Суспільне.

19-річний вінгер в епізоді з призначеним пенальті виправив помилку партнера по команді Олександра Пищура, який не зміг переграти панамського кіпера з першої спроби.

Саша заробив пенальті, коли вирішували, хто його битиме, він сказав, що впевнений. Потім він пробив, я підійшов до нього, спитав. Він каже мені, чи я битиму [після промаху], я відповів, що впевнений і можу пробити. Так і вийшло. Підтримав його. Ми одна команда, треба один одного підтримувати, якщо помилився - нічого страшного, ми один за одного маємо грати та битися, - розповів Синчук.

Синчук у двох матчах ЧС-2025 відзначився двома голами.

