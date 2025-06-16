Півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько прокоментував перемогу в матчі другого туру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0).

Емоції після матчу хороші. Хотіли більше грати із мʼячем у другому таймі. Коли я був на заміні, то бачив, що граємо на результат. А так, гадаю, що зіграли добре.

У першому таймі ми не поступилися у боротьбі. Це було важливо. У матчі з Данією ми прибирали ноги. Це не подобалося нам усiм. Поговорили з хлопцями на цю тему, зробили висновки та добре відіграли в обороні. У другому таймі віддали супернику м'яч і більше грали у захисті, тому були жовті картки. Втратили Бражка, хоч не хотіли втрачати важливих гравців.