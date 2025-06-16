Лідер збірної України розкрив, що йому не сподобалося у другому таймі з Фінляндією
Півзахисник заявив, що «синьо-жовті» хотіли грати по-іншому
близько 1 години тому
Півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько прокоментував перемогу в матчі другого туру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0).
Емоції після матчу хороші. Хотіли більше грати із мʼячем у другому таймі. Коли я був на заміні, то бачив, що граємо на результат. А так, гадаю, що зіграли добре.
У першому таймі ми не поступилися у боротьбі. Це було важливо. У матчі з Данією ми прибирали ноги. Це не подобалося нам усiм. Поговорили з хлопцями на цю тему, зробили висновки та добре відіграли в обороні. У другому таймі віддали супернику м'яч і більше грали у захисті, тому були жовті картки. Втратили Бражка, хоч не хотіли втрачати важливих гравців.
В іншому матчі групи збірна Нідерландів сенсаційно поступилася Данії, яка набрала шість очок і достроково вийшла до чвертьфіналу. Таким чином, Україна з трьома балами піднялася на другу прохідну сходинку. 18 червня «синьо-жовті» розіграють з голландцями (один пункт) ще одну путівку до плей-оф.
Раніше визначився найкращий гравець матчу Фінляндія – Україна. Він забив один із м’ячів.
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