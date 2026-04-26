Челсі переміг Лідс і вийшов у фінал Кубка Англії
Єдиний гол у матчі забив Енцо Фернандес
близько 1 години тому
Челсі вийшов у фінал Кубка Англії, перемігши Лідс.
Єдиний гол у півфінальному поєдинку на 23-й хвилині забив Енцо Фернандес, який головою замкнув подачу Педру Нету.
Кубок Англії. Півфінал
Челсі — Лідс — 1:0
Гол: Фернандес, 23
У фіналі турніру, що відбудеться 16 травня на стадіоні Вемблі, Челсі зіграє проти Манчестер Сіті.
