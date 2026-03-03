Миколенко допоміг Евертону втримати «суху» перемогу над Бернлі
Український захисник провів на полі всі 90 хвилин
близько 5 годин тому
У матчі 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на домашній арені здобув перемогу над Бернлі.
Господарів вивів уперед Джеймс Тарковскі, який відзначився на 30-й хвилині зустрічі. У другому таймі остаточний результат встановив Кірнан Дьюсбері-Холл, подвоївши перевагу своєї команди.
Український захисник Евертона Віталій Миколенко з’явився у стартовому складі та відіграв повний матч.
АПЛ. 29-й тур
Евертон — Бернлі — 2:0
Голи: Джеймс Тарковскі, 32, Кірнан Дьюсбері-Холл, 60
Після 29-го туру Евертон закріпився на восьмій позиції, маючи в доробку 43 пункти. Ситуація Бернлі залишається критичною — команда з 19 очками посідає передостаннє, 19-те місце в АПЛ.
