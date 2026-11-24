Очікується, що місце у воротах «канонірів» займе Кепа Аррісабалага. Водночас головний тренер Мікель Артета може внести зміни й в інших лініях команди. До стартового складу можуть потрапити П’єро Інкап’є, Христос Цоліс і Віктор Дьокереш. Також не виключений вихід Вільяма Саліба, який після відновлення від пошкодження ще не проводив матчів за основну команду.

Лондонський клуб підходить до важливої єврокубкової зустрічі не в оптимальному кадровому стані. Окрім втрати очок у попередньому турі Прем’єр-ліги, Арсенал не зможе розраховувати на основного голкіпера Давіда Раю. За попередньою інформацією, іспанський воротар уникнув серйозної травми, однак матч проти німецької команди він, найімовірніше, пропустить.

Сьогодні, 24 листопада, відбудуться матчі 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів . У межах ігрового дня заплановано дев’ять поєдинків, а центральною зустріччю стане протистояння Арсеналу та Боруссії Дортмунд. Команди розпочнуть матч о 22:00 за київським часом.

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У Боруссії Дортмунд також є кадрові питання, адже вже в неділю німецький клуб проведе черговий складний поєдинок. Команда Ніко Ковача на власному полі прийматиме Баєр із Леверкузена. Через насичений календар наставник гостей навряд чи зможе повністю оновити стартовий склад, однак має й позитивні новини.

Після травм до тренувального процесу та заявки можуть повернутися Карні Чуквуемека і Серу Ґірассі. Обидва футболісти пропустили кілька останніх матчів Боруссії, тому їхня участь у зустрічі з Арсеналом стане важливим фактором для німецької команди. Остаточний склад визначатиметься безпосередньо перед початком гри.

Останнього разу Арсенал і Боруссія Дортмунд зустрічалися влітку в товариському матчі на стадіоні Емірейтс. Попри те, що лондонці виставили склад, максимально наближений до основного, перемогу здобула німецька команда – 3:2.

Артеті також доведеться враховувати майбутній матч чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті. Очне протистояння заплановане на неділю, 29 листопада, тому тренерський штаб Арсенала може обережно розподіляти навантаження між футболістами. Це здатне вплинути як на стартовий склад, так і на кількість хвилин для окремих лідерів команди.

Пряму трансляцію матчу Арсенал – Боруссія Дортмунд в Україні можна переглянути на медіасервісі MEGOGO, який є офіційним транслятором Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться 24 листопада 2026 року та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Зокрема, зустріч транслюватимуть на каналі MEGOGO Футбол 1 за наявності відповідної передплати – «Спорт», «Максимальна» або MEGOPACK.