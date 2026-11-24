Інший українець, Віталій Миколенко, відіграв за Евертон повний поєдинок. Захисник виконував значний обсяг роботи біля власних воріт, часто вступав у боротьбу та неодноразово переривав атаки суперника. Водночас Миколенко отримав жовту картку й не зміг допомогти своїй команді уникнути розгромної поразки.

На 40-й хвилині захисник Евертона Джеймс Тарковскі грубо зіграв проти Ярмолюка, виконавши небезпечний підкат. Після перегляду відеоповтору арбітр ухвалив рішення вилучити англійця з поля. Таким чином, Евертон ще до перерви залишився в меншості та був змушений провести решту матчу в складніших умовах.

У поєдинку взяли участь одразу два представники збірної України. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк розпочав матч у стартовому складі та провів на полі 74 хвилини. Українець активно працював у центрі поля, допомагав команді контролювати м’яч і був залучений до важливого епізоду, який суттєво вплинув на перебіг зустрічі.

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Ярмолюк продемонстрував один із найкращих індивідуальних показників серед футболістів Брентфорда. Українець виконав 95 точних передач із 98, що становить 97% точності. Також на його рахунку одна ключова передача, два точні паси з чотирьох спроб у штрафний майданчик суперника та чотири вдалі обведення.

Півзахисник 111 разів торкався м’яча, зокрема одного разу – у штрафному майданчику Евертона. Ярмолюк заробив три фоли, виграв шість із восьми єдиноборств, здійснив два перехоплення, одне вибивання та записав до активу вісім підбирань. За оцінками аналітичних порталів, він став одним із найкращих гравців матчу.

WhoScored оцінив виступ Ярмолюка в 7,5 бала. SofaScore та FlashScore виставили українцю по 8,7 бала.

Миколенко завершив гру з дещо скромнішими статистичними показниками. Він виконав 25 точних передач із 32, що становить 78%. Дві з трьох його передач були зроблені в останню третину поля. Український захисник 46 разів торкався м’яча, сім разів вибивав його, виграв чотири з семи єдиноборств і здійснив два перехоплення.

Крім того, Миколенко виконав три підкати, один із яких виявився вдалим. Він один раз сфолив сам і один раз заробив порушення на собі, а також записав до активу два підбирання. Усі три аналітичні платформи оцінили його гру в 5,9 бала: стільки ж захиснику поставили WhoScored, SofaScore та FlashScore.

Наступний матч Брентфорд проведе 28 листопада в чемпіонаті Англії. Команда вирушить у гості до Манчестер Юнайтед, а початок зустрічі запланований на 17:00.

Евертон зіграє в рамках 12-го туру АПЛ 29 листопада. На власному стадіоні команда прийме Ліверпуль. Поєдинок розпочнеться о 14:00 за київським часом.