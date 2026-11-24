Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик відвідав матч 11-го туру англійської Прем’єр-ліги між Брентфордом та Евертоном. Поєдинок відбувся в понеділок, 23 листопада, на лондонському стадіоні «Брентфорд Ком'юніті» і завершився розгромною перемогою господарів із рахунком 4:0 .

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Український боксер спостерігав за грою з трибун. Усик потрапив у кадр під час прямої трансляції зустрічі, тож його присутність на стадіоні змогли помітити глядачі матчу.

Особливого інтересу поєдинку додавала участь одразу двох футболістів збірної України. У стартовому складі Брентфорда вийшов півзахисник Єгор Ярмолюк, а кольори Евертона захищав лівий захисник Віталій Миколенко.

Ярмолюк провів на полі 74 хвилини та продемонстрував переконливу гру. Українець активно діяв у центрі поля й узяв участь в одному з ключових епізодів зустрічі. На 40-й хвилині проти нього грубо зіграв захисник Евертона Джеймс Тарковскі. Після перегляду відеоповтору арбітр показав англійцю пряму червону картку, через що гості залишилися в меншості ще до перерви.

Миколенко відіграв увесь матч, однак не зміг допомогти своїй команді уникнути великої поразки. Через вилучення Тарковскі Евертон опинився у складному становищі, а Брентфорд скористався чисельною перевагою та довів зустріч до розгрому.

Після фінального свистка Усик завітав до роздягальні Брентфорда. Боксер окремо привітав Ярмолюка з успішним виступом і поспілкувався з представниками англійського клубу. Про візит спортсмена повідомила пресслужба Брентфорда.

Усик, який також є віцепрезидентом Полісся, поспілкувався з футболістами команди та підтримав українського легіонера після переможного матчу. Також на відео помічений і президент житомирського клубу Геннадій Буткевич.

Undisputed. Great to have @usykaa backing us this evening https://t.co/YK5eAB6ZBn — Brentford FC (@BrentfordFC) November 24, 2026