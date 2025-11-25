Іспанські журналісти оприлюднили детальну історію трансферної операції, яка могла повернути Ліонеля Мессі до Барселони після завершення його контракту з ПСЖ. За даними видання Sport.es, клуб був надзвичайно близький до фінального узгодження угоди.

За інформацією журналіста Давида Бернабеу, у перші дні перемовин трансфер виглядав майже вирішеним. Ла Ліга попередньо погодила операцію, Хаві схвалив спортивний проєкт, а керівництво Барселони підготувало контракт для нападника. Мессі передав головному тренеру, що хоче повернутися та готовий прийняти іншу роль у команді.

Однак ситуація різко змінилася після зустрічі Хорхе Мессі з керівництвом клубу. Як передає Sport TV, стало відомо, що ліга не може надати остаточний дозвіл на реєстрацію угоди, оскільки фінансовий стан Барселони не дозволяв здійснити трансфер у повному обсязі.

Процес довелося призупинити, і невизначеність навколо можливого повернення привела до того, що аргентинець зрештою обрав шлях до Інтер Маямі.

Також, Мессі зрівнявся з Пушкашем за показником гольових передач за кар'єру.