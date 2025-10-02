Ліга чемпіонів. Магія Де Брюйне, Боруссія Д не помітила Атлетік
Та інші результати матчів середи
близько 4 годин тому
Напередодні завершились поєдинки 2 туру Ліги чемпіонів.
Чемпіонська дуель Наполі та Спортинга дозволила команді Антоніо Конте здобути першу перемогу в цьому розіграші ЛЧ.
У Дортмунді місцева Боруссія після божевільної перестрілки з Ювентусом потішила своїх фанів впевненою перемогою над Атлетіком.
Пропонуємо ознайомитись з іншими результатами ігрового дня.
Ліга чемпіонів. 2 тур
Наполі - Спортінг 2:1
Голи: Хойлунд, 36, 79 - Суарес, 62.
Боруссія Д - Атлетік 4:1
Голи: Свенссон, 29, Чуквуемека, 51, Гірассі, 82, Брандт, 90+1 - Гурусета, 61
Вільярреал - Ювентус 2:2
Голи: Мікаутадзе, 18, Вейга, 90 - Гатті, 49, Консейсан, 56
Баєр - ПСВ 1:1
Голи: Кофане, 65 - Сайбарі, 72
