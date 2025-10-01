Ліга чемпіонів. Арсенал переміг Олімпіакос, Яремчук досі поза грою
Мартінеллі та Сака принесли перемогу канонірам
8 хвилин тому
Арсенал здобув другу перемогу у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/2026. У матчі 2-го туру лондонці обіграли на домашньому стадіоні Емірейтс грецький Олімпіакос з рахунком 2:0.
Габріел Мартінеллі відкрив рахунок на 12-й хвилині, а наприкінці гри Букайо Сака поставив крапку, забивши на 90+2-й хвилині.
Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук продовжує відновлюватися після травми литкого м'язу, яку він отримав на початку серпня.
Після цієї перемоги Арсенал набрав шість очок та закріпився у верхній частині турнірної таблиці. Олімпіакос із одним балом залишається серед аутсайдерів групи.
У наступному турі Арсенал 21 жовтня прийме на своєму полі Атлетико, тоді як Олімпіакос у той самий день зіграє в гостях проти Барселони.
Ліга чемпіонів. Загальний етап. 2-й тур
Арсенал – Олімпіакос 2:0 (Мартінеллі 12, Сака 90+2)