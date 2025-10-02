Український захисник ПСЖ Ілля Забарний став найкращим гравцем матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони (2:1). Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Забарний відіграв увесь поєдинок і отримав оцінку 7,7 бала – найвищу серед усіх футболістів. Українець двічі виніс м’яч, заблокував два удари, здійснив чотири відбори та одного разу врятував ПСЖ, знявши м’яч із лінії воріт.

Крім того, Забарний виграв п’ять із шести дуелей один в один. Його точність передач вразила – з 54 спроб 52 були успішними (96%). Також один із двох довгих пасів Іллі знайшов партнера.

За підсумками матчу найближчими до Забарного за оцінкою стали Нуну Мендеш, який відзначився гольовою передачею, та Ламін Ямаль.

На початку матчу Забарний ефектно і ефективно у підкаті врятуваав порожні ворота свого клубу після атаки Барселони.