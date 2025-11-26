Ліга чемпіонів. Пафос з голом Давіда Луїса врятувався в матчі з Монако
Команди розписали мирову
Футболісти Пафоса зіграли внічию на своєму полі з Монако (2:2) у 5-му турі Ліги чемпіонів.
Гості відкрили рахунок на 5-й хвилині – відзначився Мінаміно.
Господарі поля зрівняли рахунок на 18-й хвилині завдяки ветерану Давіду Луїсу. Через вісім хвилин Монако знову вийшов вперед, і довгий час здавалося, що вони здобудуть перемогу.
Але долю поєдинку було вирішено автоголом на 88-й хвилині, який забив гравець Монако Салісу.
Наразі Пафос займає 23-е місце в турнірній таблиці ЛЧ з шістьма балами, Монако йде на 22-й позиції (6 балів).
Ліга чемпіонів, 5-й тур
Пафос – Монако – 2:2
Голи: Давід Луїс, 18, Салісу, 88 (автогол) – Мінаміно, 5, Балогун, 26.