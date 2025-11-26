38-річний бразильський оборонець Пафоса Давід Луїс знову відзначився у Лізі чемпіонів — уперше з сезону 2017/18. Його гол у середу у матчі вечірнього слоту Пафос (Кіпр) - Монако (Франція) став примітним епізодом п’ятого туру загального етапу турніру.

На початку матчу ініціативою володів Монако: Такумі Мінаміно відкрив рахунок, скориставшись однією з перших нагод команди на 5-й хвилині. Утім, вже на 18-й Луїс результативним ударом зрівняв ситуацію на табло й подарував кіпрському клубу шанси на успіх.

Втім, рівновага зберігалася недовго. Уже невдовзі Фоларін Балогун повернув Монако перевагу на 26-й хвилині. Перший тайм завершився на користь Монако 1:2.

Для Давіда Луїса цей гол став першим у Лізі чемпіонів за останні вісім років — попереднього разу він забивав ще у складі Челсі.