Перша перемога. Як Копенгаген зіграв з Кайратом у матчі Ліги чемпіонів
Господарі здобули три очки
близько 2 годин тому
Фото - ФК Копенгаген
У матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів данський Копенгаген на своєму полі переміг Кайрат з Казахастану. Зустріч завершилася з рахунком 3:2.
На 26-й хвилині форвард Копенгагена Віктор Дадасон вивів господарів вперед. У другому таймі відзначилися Джордан Ларссон та Роберт. Гості забили два голи у кінці гри.
Копенгаген здобув першу перемогу у поточному сезоні Ліги чемпіонів. Наразі данська команда займає 29-е місце в турнірній таблиці, набравши чотири очки. Кайрат – 35-й з одним балом в активі.
Ліги чемпіонів, 5-й тур
Копенгаген – Кайрат – 3:2
Голи: Дадасон, 26, Ларссон, 59 (пенальті), Роберт, 73 – Сатпаєв, 81, Байбек, 90.