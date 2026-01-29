Павло Василенко

Уперше з сезону 2017/18 одразу п’ять клубів з Англії пробилися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Арсенал, Ліверпуль, Челсі, Тоттенгем та Манчестер Сіті фінішували у топ-8 загальної таблиці лігового етапу, гарантуючи собі прямий вихід у плей-оф без додаткових матчів.

Близьким до історичного рекорду був і Ньюкасл. «Сороки» завершили основний етап на 12-й позиції та змушені боротися за місце в 1/8 фіналу через плей-оф. Водночас вони зберігають перевагу домашнього поля в матчі-відповіді й потенційно менш грізного суперника з діапазону 17–24 місць таблиці.

Востаннє подібна домінація англійців у Лізі чемпіонів була зафіксована у сезоні 2017/18. Тоді п’ятьма представниками Англійської Прем’єр-ліги стали Манчестер Юнайтед, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Тоттенгем. Лише Челсі тоді не виграв свою групу, фінішувавши другим позаду Роми, випередивши Атлетіко та Карабах.

Втім, велика кількість англійських клубів не гарантує повного тріумфу. У 1/8 фіналу МЮ вибив Севілью, Тоттенгем сенсаційно пройшов Ювентус, а Челсі здолав Барселону. Ліверпуль упевнено розібрався з Порту, а Ман Сіті – з Базелем. Саме Ліверпуль і Манчестер Сіті зійшлися у чвертьфіналі, де мерсисайдці взяли гору з рахунком 5:1 за сумою двох матчів та вийшли у фінал.

Той фінал у Києві проти Реала назавжди запам’ятався шедевральним ударом зірки мадридців Гарета Бейла та фатальними помилками голкіпера Ліверпуля Лоріса Каріуса.