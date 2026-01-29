Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін підбив підсумки матчу 8 туру Ліги чемпіонів проти Реала (4:2. Його слова наводить Record.

Це був божевільний момент. У мене був подібний момент проти Порту», ​​але тепер я справді забив. Я не Павлідіс, я не звик забивати. Я зробив це вперше. Неймовірно.

Ми грали дуже добре. Ми не боялися, і у них неймовірні гравці, одні з найкращих у світі, - сказав Трубін.