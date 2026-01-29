Трубін оцінив переможний гол Реалу в Лізі чемпіонів
Особливий вечір для Анатолія
близько 1 години тому
Анатолій Трубін / Фото - Бенфіка
Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін підбив підсумки матчу 8 туру Ліги чемпіонів проти Реала (4:2. Його слова наводить Record.
Це був божевільний момент. У мене був подібний момент проти Порту», але тепер я справді забив. Я не Павлідіс, я не звик забивати. Я зробив це вперше. Неймовірно.
Ми грали дуже добре. Ми не боялися, і у них неймовірні гравці, одні з найкращих у світі, - сказав Трубін.
В 1/16 фіналу ЛЧ команда Жозе Моурінью зустрінеться з Буде-Глімт.