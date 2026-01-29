Павло Василенко

Навіть на тлі командних проблем і болючих поразок мадридського Реала Кіліан Мбаппе продовжує переписувати історію Ліги чемпіонів. Французький форвард встановив новий рекорд турніру, перевершивши досягнення легендарного Кріштіану Роналду за кількістю голів, забитих на груповому або основному етапі змагань.

У поточному сезоні Мбаппе відзначився 11 забитими м’ячами у семи матчах, що стало найкращим показником за всю історію цієї стадії турніру. Раніше рекорд належав Кріштіану Роналду, який у сезоні 2015/2016 забив 10 голів на груповому етапі Ліги чемпіонів, виступаючи за той самий Реал.

Варто зазначити, що з сезону 2024/2025 формат Ліги чемпіонів зазнав кардинальних змін. Кількість учасників зросла з 32 до 36 команд, а класичну систему з восьми груп замінив розширений ліговий етап, у межах якого клуби проводять більше матчів. Раніше кожна команда грала по шість поєдинків, тепер же календар став значно насиченішим.

Попри зміни формату, Ліга чемпіонів залишається найпрестижнішим клубним турніром Європи, а рекордсменом за кількістю титулів і надалі є мадридський Реал, який вигравав трофей 15 разів. Водночас чинним переможцем турніру залишається ПСЖ, що тріумфував у минулому сезоні.