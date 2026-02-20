Павло Василенко

Для Парі Сен-Жермен настав тривожний момент у вирішальній фазі сезону. Парижани на певний час втратили одного зі своїх ключових атакувальних гравців – Усман Дембеле. 28-річний футболіст зазнав ушкодження литкового м’яза і змушений призупинити виступи.

Через травму Дембеле пропустив перший поєдинок 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА. Додатковим ударом для ПСЖ, за який виступає український захисник Ілля Забарний, стала його відсутність після складного матчу з Монако, у якому він був змушений залишити поле ще на початку першого тайму. Головний тренер парижан Луїс Енріке визнав, що ситуація є непростою, але клуб не має наміру ризикувати здоров’ям футболістів.

«Це втрата для команди, однак ми не будемо форсувати повернення жодного гравця. Нам потрібно адаптуватися й максимально грамотно вийти з цієї ситуації», – зазначив наставник ПСЖ.

Точні терміни відновлення Дембеле наразі не озвучуються. У клубі повідомили, що найближчим часом він працюватиме за індивідуальною програмою в тренажерному залі. Попри паузу, внесок вінгера у поточний сезон залишається вагомим: гравець збірної Франції вже відзначився 11 голами у 25 матчах та є одним із системоутворюючих елементів атакувальної гри парижан.