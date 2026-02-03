Павло Василенко

Саудівська професійна ліга готує трансферну бомбу, яка може стати найбільшою угодою в турнірі з часів переходу Кріштіану Роналду. Неочікуваною, але пріоритетною ціллю арабських клубів став зірковий вінгер ПСЖ Усман Дембеле.

Контракт француза з паризьким грандом діє до літа 2028 року, однак керівництво саудівської ліги вже працює над надзвичайно вигідною фінансовою пропозицією, яка має спокусити футболіста переїхати на Близький Схід. За останні роки ліга вже привабила світових зірок – від Кріштіану Роналду й Каріма Бензема до Неймара, Садіо Мане та Рубена Невеша.

Як повідомляє Sky Sports, попередні контакти щодо можливого літнього трансферу Дембеле вже відбулися. Наразі футболіст повністю зосереджений на виступах за ПСЖ та підготовці до літнього чемпіонату світу. Водночас після турніру його майбутнє може опинитися під особливою увагою – тоді у Дембеле залишиться лише два роки за чинним контрактом.

Питання майбутнього вінгера активно обговорюється на тлі чуток про його бажання отримати суттєве підвищення зарплати після здобуття «Золотого м’яча». Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вже спростував інформацію про відмову Дембеле від нового контракту, а президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі наголосив: усі гравці мають дотримуватися фінансової структури клубу.

Минулого сезону Дембеле разом із ПСЖ виграв чотири трофеї, зокрема історичну Лігу чемпіонів, але нинішня кампанія складається для парижан значно складніше.