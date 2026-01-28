Французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії, повідомляє Fichajes.

Джерело зазначає, що 28-річний футболіст перебуває у полі зору кількох клубів Близького Сходу. Поки Дембеле не продовжив контракт із паризьким клубом, існує реальна ймовірність його переходу до одного із саудівських клубів. Сума трансферу близько 100 мільйонів євро може переконати ПСЖ відпустити гравця.

Цього сезону Усман Дембеле провів 20 матчів за клуб, забив вісім голів і зробив шість результативних передач. Француз також є чинним володарем Золотого м'яча.

