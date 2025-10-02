Ліга конференцій 2025/2026. Результати матчів 1 туру
Проміжні результати четверга
близько 1 години тому
2 жовтня стартував новий розіграш Ліги конференцій 2025/26. Кілька годин тому завершились перші 8 матчів ігрового дня.
Ліга конференцій. 1 тур
Лех - Рапід 4:1
Голи: Пальма, 13, Ісхак, 21, Ісмаїл, 45+2, Бенгтссон, 77 - Радулович, 64
Райо Вальєкано - Шкендія 2:0
Голи: Лопес, 28, Перес, 32
Омонія - Майнц 0:1
Гол: Амірі, 75 (з пенальті)
Ягеллонія - Хамрун 1:0
Гол: Імас, 57
Зрінські - Лінкольн 5:0
Голи: Більбія, 12, Дуймович, 22, Яковлєвич, 40, Дамашкан, 69, Мікич, 85
КуПС - Дріта 1:1
Голи: Пажишек, 74 - Дабікая, 80
Лозанна - Брейдаблік 3:0
Голи: Лекоєрі, 7, Бейр, 11, Діакіте, 33
Ноа - Рієка 1:0
Гол: Мулахусейнович, 6
