Сергій Разумовський

У 14-му турі французької Ліги 1 Лілль здобув важку виїзну перемогу над Гавром з рахунком 1:0.

Матч на довгі відрізки перетворився на боротьбу без великої кількості гольових моментів, а ключовою подією першої половини другого тайму стало вилучення в складі гостей: на 51-й хвилині Буадді отримав червону картку, залишивши Лілль у меншості майже на всю 45-хвилинку. Після цього Гавр активізувався й спробував дотиснути суперника, однак захист та воротар гостей діяли впевнено.

Попри чисельну перевагу господарів, вирішальний гол забив саме Лілль наприкінці поєдинку. На 88-й хвилині Ігаман скористався однією з небагатьох контратак гостей, точно завершивши її ударом і встановивши рахунок 0:1. У завершальні хвилини Гавр пішов уперед великими силами, але «доги» зуміли втримати мінімальну перевагу та забрати з собою три очки після надзвичайно напруженого матчу.

До вашої уваги огляд матчу.

Лілль набрав 26 очок та піднявся до топ-4. Гавр з 14 балами у двох кроках від зони вильоту.

Ліга 1, 14-й тур

Гавр – Лілль 0:1

Гол: Ігаман 88

Вилучення: Буадді 51