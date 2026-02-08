Ліон, попри вилучення Ендріка, втримав перемогу над Нантом
Дебют Яремчука вже близько
близько 1 години тому
Фото - Олімпік Ліон
Нант в рамках 21 туру Ліги 1 вдома приймав Ліон. Матч завершився з рахунком 0:1.
Новий клуб форварда збірної України Романа Яремчук завдяки єдиному голу Шульца
Команда Паулу Фонсеки заключні півгодини провела в меншості, коли Ендрік примудрився заробити другу жовту.
Дискваліфікація орендованого у Реала бразильця може потягти за собою дебют Яремчука у наступному матчі Олімпіка проти з Ніццою (15 лютого).
Ліга 1. 21 тур
Нант - Ліон 0:1
Гол: Шульц, 25