Аргентинська суперзірка Ліонель Мессі не вийде на поле в Матчі всіх зірок MLS, де команда найкращих гравців ліги зіграє проти збірної Ліги MX.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, рішення було ухвалене через підвищене фізичне навантаження на футболіста. З моменту завершення Клубного чемпіонату світу Мессі відіграв п’ять поєдинків поспіль без замін, що суттєво вплинуло на його стан.

Керівництво Інтер Маямі та сам гравець дійшли згоди, що йому необхідний повноцінний відпочинок. Таким чином, уболівальникам доведеться змиритися з відсутністю восьмиразового володаря Золотого мʼяча у виставковому матчі, який відбудеться 24 липня.

Також, Мессі "продали" за приголомшливу сумму.