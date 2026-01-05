Ліверпуль хоче продати К’єзу
Англійці не мають наміру віддавати в оренду гравця
близько 2 годин тому
Федеріко К'єза/фото: Ліверпуль
Англійський Ліверпуль розглядає можливість продажу свого вінгера Федеріко К'єзи, повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо.
За даними джерела, інтерес до італійського гравця виявляють туринський Ювентус та Мілан, проте клуби готові запропонувати лише оренду. Ліверпуль розглядає виключно варіант повноцінного трансферу футболіста.
Діючий контракт К'єзи з клубом діє до 30 червня 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 18 мільйонів євро. Цього сезону Федеріко провів за Ліверпуль 20 матчів, забив два голи і зробив три результативні передачі.
