Нідерландський фахівець Арне Слот залишить Ліверпуль наприкінці тижня, повідомляє Fichajes.

За даними джерела, керівництво клубу незадоволене як результатами команди після літніх трансферів на 500 мільйонів євро, так і відсутністю чіткого ігрового стилю.

Слот очолив Ліверпуль влітку 2024 року і одразу ж виграв із командою чемпіонат Англійської Прем'єр-ліги. Зараз червоні займають четвертий рядок турнірної таблиці, набравши 32 очки після 20 турів.

