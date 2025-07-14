Англійський Ліверпуль та мадридський Реал готують несподіваний обмін гравцями перед стартом нового сезону.

Ліверпуль націлений на посилення атакувальної лінії та виявляє інтерес до бразильського вінгера Родріго. У той же час іспанський гранд розглядає можливість підписання французького центрального захисника Ібраїма Конате, особливо після невдалого виступу на клубному чемпіонаті світу та болючого розгрому від ПСЖ з рахунком 0:4.

Як повідомляє DefensaCentral, клуби обговорюють потенційну угоду щодо обміну футболістами. Ліверпуль готовий компенсувати різницю в оцінці гравців — Родріго оцінюється в 90 мільйонів євро, а в Конате в 60. Англійці готові доплатити близько 30–35 мільйонів, щоб отримати бразильця.

Ситуація ускладнюється тим, що контракт Конате з Ліверпулем спливає за рік, і він не планує його продовжувати. Щоб не втратити гравця безкоштовно, червоні запропонували Реалу взаємовигідний варіант — Родріго вирушає до Ліверпуля, а у відповідь мадридці отримують Конате плюс грошову компенсацію.

На даний момент Реал не виніс остаточного рішення щодо вінгера, однак і не чинитиме перешкод його можливому відходу. Іспанський клуб має намір уважно вивчити пропозицію з Туманного Альбіону, перш ніж ухвалити фінальне рішення.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зацікавлений у трансфері Дібали.