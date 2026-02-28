Ліверпуль продовжує боротьбу за місця в Лізі чемпіонів і прийматиме Вест Гем, який намагається уникнути вильоту з Прем’єр-ліги.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Форма команд та новини перед матчем

Ліверпуль вирвав перемогу в останню мить у попередньому турі – Алексіс Мак Аллістер забив на 97-й хвилині проти Ноттінгем Форест (1:0). Це третя поспіль перемога Червоних без пропущених голів і п’ята в шести останніх матчах у всіх турнірах (1 поразка). Команда Арне Слота відстає від топ-4 лише на три очки. Удома Ліверпуль програв лише один з останніх десяти матчів (6 перемог, 3 нічиї).

Вест Гем посідає 18-те місце після двох нічиїх поспіль, які могли стати перемогами: пропустили на 96-й хвилині від Манчестер Юнайтед (1:1) і не реалізували моменти проти Борнмута. «Молотобійці» набрали 11 очок в останніх шести матчах ліги – стільки ж, скільки в попередніх 18. Однак на виїзді проти чинних чемпіонів АПЛ вони програли 26 з 29 матчів (1 перемога, 2 нічиї).

Історія протистоянь

Ліверпуль виграв 9 з 10 останніх матчів проти Вест Гема (1 нічия). На домашньому стадіоні проти «молотобійців» мерсісайдці програли лише один з 58 останніх поєдинків (43 перемоги, 14 нічиїх).

Гаряча статистика та тренди

Жодна команда АПЛ цього сезону не забила більше голів у 90-й хвилині та пізніше, ніж Ліверпуль (13).

Лише два з 13 домашніх матчів Ліверпуля в чемпіонаті мали понад 3,5 голи.

Нуно Ешпіріт Санту програв 8 матчів АПЛ проти Ліверпуля – найбільше проти будь-якого клубу.

Лише два з 13 виїзних матчів Вест Гема в лізі цього сезону мали понад 3,5 голи.

Ключові гравці та втрати

Коді Гакпо забив більше голів саме проти Вест Гема, ніж проти будь-якої іншої команди (4 з 6 – у другому таймі). Усі сім його голів за клуб у цьому сезоні припали на другу половину матчу. Джаррод Боуен забив двічі на «Енфілді» і може забити швидко: чотири його останні голи були в перші 30 хвилин.

У Ліверпуля можливе повернення Флоріана Вірца після пропуску попереднього матчу. У Вест Гема дискваліфікований Фредді Поттс.

Прогноз

Ліверпуль» продовжує позитивну серію та може перемогти без зайвого ризику, тому ставка на перемогу Чероних з тоталом менше 3,5 голів виглядає перспективною.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.