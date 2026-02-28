Павло Василенко

Ліверпуль відзвітував про рекордні фінансові показники за сезон, що завершився у травні 2025 року. За даними Reuters, червоні отримали 703 мільйони фунтів стерлінгів доходу – найвищий показник в історії клубу. Чемпіонський сезон у Англійській Прем'єр-лізі, де мерсісайдці здобули свій 20-й титул, напряму вплинув на фінансовий прорив.

Основним драйвером зростання стали телевізійні права – їхній обсяг зріс на 60 мільйонів і сягнув 264 мільйонів фунтів. Дохід у день матчу також піднявся на 14 мільйонів, а комерційні надходження – ще на 15 мільйонів порівняно з попереднім роком. Водночас адміністративні витрати збільшилися на 57 мільйонів, що відображає масштаб інвестицій у розвиток структури клубу.

Фінансова міць дозволила Ліверпулю агресивно діяти на трансферному ринку: серед гучних придбань – Александер Ісак, Флоріан Вірц та Уго Екітіке. Загальні витрати наблизилися до пів мільярда євро. Попри це, нинішній сезон складається для команди непросто – червоні поки що перебувають поза зоною Ліги чемпіонів, що створює новий виклик для керівництва.