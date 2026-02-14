Бертон в 4 раунді Кубка Англії мінімально поступився Вест Гему. Матч завершився з рахунком 0:1.

Після 90 хвилин безгольової нічиєї, знадобилося лише п'ять хвилин додаткового часу, щоб прорвати оборону суперника, коли вийшовший на заміну Саммервілл потужно пробив повз голкіпера, скориставшись рикошетом після чудового прориву з лівого флангу.

Маючи 25 хвилин футболісти Бертона не змогли відігратись. Рішуча гра Вест Гема в обороні після вилучення Поттса забезпечила команді Нуну Ешпіріту Санту місце в 1/8 фіналу турніру.

Кубок Англії. 4 раунд

Бертон - Вест Гем 0:1

Гол: Саммервілл, 95