Кубок Англії. Вест Гем заледве пройшов клуб Ліги 1. Відео
Все вирішилось в додатковий час.
Бертон в 4 раунді Кубка Англії мінімально поступився Вест Гему. Матч завершився з рахунком 0:1.
Після 90 хвилин безгольової нічиєї, знадобилося лише п'ять хвилин додаткового часу, щоб прорвати оборону суперника, коли вийшовший на заміну Саммервілл потужно пробив повз голкіпера, скориставшись рикошетом після чудового прориву з лівого флангу.
Маючи 25 хвилин футболісти Бертона не змогли відігратись. Рішуча гра Вест Гема в обороні після вилучення Поттса забезпечила команді Нуну Ешпіріту Санту місце в 1/8 фіналу турніру.
Кубок Англії. 4 раунд
Бертон - Вест Гем 0:1
Гол: Саммервілл, 95
