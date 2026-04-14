Олександр Сукманський

Шестиразовий чемпіон Європи Ліверпуль опинився на межі вильоту з чвертьфіналу Ліги чемпіонів, якщо не зможе відіграти дефіцит у два голи у матчі-відповіді проти чинного володаря трофею ПСЖ.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Поразка в першому матчі в Парижі стала для Ліверпуля третьою поспіль у всіх турнірах. Однак у вихідні команда Арне Слота частково відновила впевненість, перемігши Фулгем 2:0 і зберігши шанси на місце в топ-5 АПЛ. Для проходу далі Ліверпулю потрібна перемога з таким самим рахунком, але завдання виглядає надзвичайно складним. Команда вже дев’ять разів вибувала з європейських турнірів, програючи перший матч плей-оф з різницею у два голи. Вболівальники на «Енфілді» сподіваються на повторення духу сезону 2018/19, коли Ліверпуль відіграв дефіцит 0:3 у матчі з Барселоною і переміг 4:0. «Червоні» виграли 16 з 20 останніх домашніх матчів у Європі (4 поразки), але торішня поразка від ПСЖ саме на цьому стадіоні залишила свіжі психологічні шрами.

ПСЖ отримав вихідні від французької футбольної влади, щоб повністю зосередитися на забезпеченні виходу до півфіналу Ліги чемпіонів втретє поспіль – досягнення, якого ще ніколи не вдавалося жодному французькому клубу. Перемога в першому матчі стала для ПСЖ восьмою безпрограшною грою в плей-оф Ліги чемпіонів (7 перемог, 1 нічия) – рекорд, якого не перевершував жоден інший французький клуб. Важко уявити, що ця серія завершиться для команди, яка виграла п’ять матчів поспіль, три з яких – проти англійських клубів. Крім того, шість перемог у семи останніх виїзних матчах у всіх турнірах (1 поразка) свідчать про те, що ПСЖ комфортно почувається на виїзді.

Історія зустрічей

ПСЖ має невелику перевагу в очних зустрічах (4 перемоги, 3 поразки Ліверпуля), причому п’ять з семи матчів завершилися без відповіді. Після перемоги в першому матчі ПСЖ виграв шість з семи останніх зустрічей проти англійських команд у Лізі чемпіонів (1 нічия).

Матч-відповідь «Ліверпуль» - ПСЖ відбудеться у вівторок, 14 квітня. Початок прямої трансляції на MEGOGO о 22:00.

Прогноз

Відчайдушне бажання Ліверпуля відіграти дефіцит може зробити гру відкритою, тому ставка на тотал більше 3,5 голів виглядає обґрунтованою.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

