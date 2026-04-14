Сергій Разумовський

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль на своєму полі прийме ПСЖ. Поєдинок відбудеться сьогодні, 14 квітня, на Енфілді, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перед другою зустріччю парижани мають комфортну перевагу в два м’ячі. У першому матчі ПСЖ забезпечив собі такий гандикап завдяки голам Дезіре Дуе та Хвічі Кварацхелії, тож тепер команда Луїса Енріке перебуває у вигіднішому становищі перед виїздом до Англії.

Окрему увагу українських уболівальників привертає ситуація навколо Іллі Забарного. Захисник збірної України останнім часом не виходив на поле у матчах Ліги чемпіонів за парижан, однак такий рахунок за сумою двох зустрічей може зіграти йому на користь. Перевага ПСЖ дає тренерському штабу більше простору для кадрових рішень, а отже Забарний має певні шанси з’явитися у стартовому складі.

В Україні пряму трансляцію матчу забезпечить медіасервіс MEGOGO. Переглянути гру можна буде на каналі MEGOGO Футбол 1.