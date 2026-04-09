Ендрю Робертсон залишить Ліверпуль влітку 2026 року
У поточному сезоні захисник провів 31 матч
близько 1 години тому
Захисник Ендрю Робертсон піде з Ліверпуля після завершення кампанії 2025/26. Клуб офіційно підтвердив припинення співпраці з шотландцем, який виступав за команду з 2017 року.
У складі мерсисайдців Робертсон двічі вигравав АПЛ, ставав переможцем Ліги чемпіонів, Кубка Англії, Кубка ліги, Суперкубка Англії, Суперкубка УЄФА та Клубного чемпіонату світу. У поточному сезоні захисник провів 31 матч, забив два голи та віддав дві результативні передачі.
Разом із Робертсоном влітку лави червоних також залишить Мохаммед Салах.
