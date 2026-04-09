Денис Сєдашов

Захисник Ендрю Робертсон піде з Ліверпуля після завершення кампанії 2025/26. Клуб офіційно підтвердив припинення співпраці з шотландцем, який виступав за команду з 2017 року.

У складі мерсисайдців Робертсон двічі вигравав АПЛ, ставав переможцем Ліги чемпіонів, Кубка Англії, Кубка ліги, Суперкубка Англії, Суперкубка УЄФА та Клубного чемпіонату світу. У поточному сезоні захисник провів 31 матч, забив два голи та віддав дві результативні передачі.

We can confirm Andy Robertson will bring his Reds career to an end at the conclusion of the current season.



He will do so as a Liverpool legend ❤️ — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026

Разом із Робертсоном влітку лави червоних також залишить Мохаммед Салах.

