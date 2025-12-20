Павло Василенко

У матчі 17-го туру Англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем на своєму стадіоні приймав Ліверпуль. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Господарі залишилися у меншості на 33-й хвилині – червону картку отримав Хаві Сімонс.

Ліверпуль вийшов вперед на 56-й хвилині завдяки точному удару Александера Ісака. Через декілька хвилин шведський форвард отримав травму і залишив поле. На 66-й хвилині Уго Екетіке подвоїв перевагу гостей.

Тоттенгем в кінці гри скоротив відставання – відзначився Рішарлісон. У компенсований час червону картку отримав ще один гравець «шпор» – цього разу Крістіан Ромеро.

Наразі Тоттенгем займає 13-е місце в турнірній таблиці АПЛ з 22 очками. Ліверпуль піднявся на п’яту позицію, набравши 29 балів.

АПЛ, 17-й тур

Тоттенгем – Ліверпуль – 1:2

Голи: Рішарлісон, 83 – Ісак, 56, Екетіке, 66.