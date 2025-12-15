Наставник Тоттенхема Томас Франк прокоментував поразку своєї команди від Ноттінгем Форест з рахунком 0:3. Своїми враженнями він поділився в інтерв'ю BBC.

«Це було страшенно розчаровуючи. Це просто нестерпно, дратівливо. То була погана гра. Особливо перший тайм, ми виглядали розрізнено загалом. Ми не виграли достатньо єдиноборств. А потім ми не могли знайти один одного передачами, здавалося, ми втрачали м'яч щоразу, коли його відбирали.

Очевидно, перші два голи – це дві помилки, таке трапляється. Нам потрібно працювати, щоб бути стабільнішими. Сьогодні ми робимо два кроки вперед та один крок назад.

Справа не в окремих гравцях. Ми всі разом, ми разом перемагаємо та разом програємо. Жахливо дратує, що зараз ми так граємо. Візьмемо просто паси, я думаю, ми разів 20 втратили м'яч на простих пасах», – сказав Франк.