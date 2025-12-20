У Ліверпулі вже готуються до можливого розставання з Мохамедом Салахом улітку, однак розвиток подій на трансферному ринку може пришвидшити цей процес. За інформацією Football Transfers, єгипетський вінгер може залишити клуб уже під час зимового трансферного вікна.

Зазначається, що ситуація напряму залежить від майбутнього правого вінгера Борнмута Антуана Семеньо. Якщо Манчестер Сіті або Манчестер Юнайтед зроблять офіційну пропозицію вишням щодо трансферу ганського футболіста, Ліверпуль буде змушений відповісти іншим грандам, адже саме Семеньо є пріоритетною ціллю червоних. Саме цей сценарій може вплинути на рішення щодо подальшої ролі Салаха в команді, Ліверпуль захоче продати єгиптянина, щоб отримати Семеньо.

Мохамед Салах виступає за Ліверпуль із 2017 року. За цей час він провів 421 матч у всіх турнірах, забив 250 м’ячів і віддав 117 результативних передач, ставши одним із найуспішніших гравців в історії клубу.

Чинний контракт 33-річного вінгера з мерсисайдцями розрахований до літа 2027 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста наразі становить близько 30 мільйонів євро.