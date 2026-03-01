Ліверпуль в матчі з сімома голами розібрався з Вест Гемом. Відео
Мерсисайдці не відпускають конкурентів
близько 12 годин тому
Фото - ФК Ліверпуль
Ліверпуль розібрався з Вест Гемом в поєдинку 28 туру АПЛ. Матч завершився з рахунком 5:2.
Голи Екітіке, ван Дейка та Мак Аллістера у першому таймі забезпечили комфортну перевагу чемпіону Англії перед перервою.
Вест Гем, в свою чергу, відповів своїм голом у роздягальню, коли Соучек відіграв один гол.
Після цього Гакпо зробив рахунок 4:1, а лондонці відповіли ще одним голом Кастельяноса.
Фінальним акордом зустрічі став п'ятий гол Ліверпуля, коли Дісасі зрізав м'яч у власні ворота після навісу Фрімпонга.
АПЛ. 28 тур
Ліверпуль - Вест Гем 5:2
Голи: Екітіке, 5, ван Дейк, 24, Мак Аллістер, 43, Гакпо, 70, Дісасі, 83 (автогол) — Соучек, 49, Кастельянос, 75