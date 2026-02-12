Ліверпуль вивчає ситуацію довкола нападника Мілана
Пулішич може повернутися до АПЛ
близько 3 годин тому
Англійський Ліверпуль вже після закриття зимового трансферного вікна почав розглядати варіанти посилення команди влітку, при цьому особлива увага знову приділяється лінії атаки.
Одним із потенційних кандидатів для червоних може стати американський нападник Мілана Крістіан Пулішич.
Як повідомляє Ніколо Скіра, англійський клуб виявляє інтерес до 27-річного гравця, який раніше виступав за Челсі. Контракт футболіста з річною зарплатою 4 мільйони євро плюс мільйон євро бонусів діє до 2027 року. Мілан, у свою чергу, намагається продовжити угоду з Пулішичем на більш тривалий термін, щоб убезпечити її від можливого продажу. У поточному сезоні на рахунку американця 10 голів та 2 результативні передачі у 20 матчах.