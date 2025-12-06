Ліверпуль втратив перемогу над Лідсом
Команди забили шість м’ячів на двох
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Відбувся матч 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому Лідс на своєму полі приймав Ліверпуль. Зустріч завершилася внічию з рахунком 3:3.
Червоні двічі мали перевагу в цьому матчі, але на 96-й хвилині залишилися без перемоги.
Лідс займає 16-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 15 очок. Ліверпуль знаходиться на восьмій позиції з 23 балами.
АПЛ, 15-й тур
Лідс – Ліверпуль – 3:3
Голи: Калверт-Льюїн, 73 (пенальті), Штах, 75, Танака, 90+5 – Екітіке, 48, 50, Собослаї, 80.