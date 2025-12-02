Ліверпуль готує пропозицію для зірки півзахисту Реала
Мерсисайдці готові інвестувати у французького півзахисника
близько 13 годин тому
Едуардо Камавінга/фото: Реал
Ліверпуль має намір серйозно поборотися за підписання півзахисника Реала та збірної Франції Едуардо Камавінги.
За даними Caughtoffside, англійський клуб готовий направити до Мадриду офіційну пропозицію на суму 52 мільйони фунтів.
Під керівництвом Хабі Алонсо Камавінга цього сезону провів 14 зустрічей, набравши 563 хвилини ігрового часу і відзначившись голом і результативною передачею.
У Ліверпулі вбачають у 22-річному французі перспективне посилення середини поля на довгі роки. Реал поки що не дає жодних сигналів щодо готовності розлучитися зі своїм гравцем.