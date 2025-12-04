Ліверпуль розійшовся миром із Сандерлендом на Енфілді
Мерсисайдці відігралися наприкінці поєдинку
У середу, 3 грудня, Ліверпуль на своєму полі зіграв унічию 1:1 зі Сандерлендом у матчі англійської Прем’єр-ліги. Команда Арне Слота не змогла здобути чергову перемогу, хоча мала значну ініціативу у грі.
У вихідні мерсисайдці вже грали без Мохамеда Салаха, який провів увесь матч проти Вест Гема в запасі. Тож і цього разу Салах спочатку залишався на лавці запасних. Тільки в перерві тренер випустив його, щоб посилити атаку.
Перша половина зустрічі пройшла без голів, хоча перевага була за господарями. Вирішальний момент настав у середині другого тайму. Тальбі сміливо пробив з-за меж штрафного майданчика, і Аліссон не зміг зреагувати — Сандерленд вийшов вперед.
Ліверпуль відігрався на 81-й хвилині. Вірц отримав м’яч у штрафному майданчику і пробив — м’яч влучив у Мукіеле і опинився у сітці воріт, встановивши остаточний рахунок 1:1.
Після цієї гри Ліверпуль посідає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ з 22 очками. Сандерленд із 23 балами займає шосту позицію.
АПЛ. 14 тур
Ліверпуль – Сандерленд 1:1 (Мукіеле аг. 81 – Тальбі 67)