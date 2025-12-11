Павло Василенко

Ліверпуль опинився в центрі нової хвилі напруги – клуб заблокував можливе прощання Мохамеда Салаха з уболівальниками. Єгиптянина несподівано виключили зі складу на матч проти Інтера, а також він пропустить поєдинок АПЛ з Брайтоном. Як повідомляє The Telegraph, справжньою причиною може бути небажання клубу допустити публічне прощання гравця з фанатами, адже це різко знизило б його ринкову вартість.

Сезон для Ліверпуля складається непросто, і суперечливі події навколо Салаха лише додають хаосу. Головний тренер Арне Слот виключив зірку зі складу після його коментарів, а сам футболіст навіть не полетів разом із командою до Мілана. Також очікується, що він не з’явиться на полі до кінця року.

Його оточення отримало сигнал, що Салах може вирушити на підготовку до Кубка Африканських Націй раніше, ніж планувалося. Первісно він мав залишатися в клубі до 15 грудня, але тепер строки можуть змінитися – що фактично означає завчасне припинення його виступів за Ліверпуль у 2025-му.

За інформацією The Telegraph, рішення не випускати Салаха на матчі має приховану фінансову логіку. Клуб боїться, що гучна сцена прощання на «Енфілді» буде сприйнята як підтвердження неминучого трансферу, а це може різко збити ціну під час зимового вікна. Таким чином, Ліверпуль прагне зберегти максимальну вартість свого ключового активу.

Майбутнє Салаха залишається невизначеним. Інтерес до зіркового вінгера з боку Саудівської Аравії не згасає – одним із найактивніших претендентів знову називають Аль-Хіляль.