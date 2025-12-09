За інформацією, поширеною інсайдером Джеймсом Уотлендом, одразу кілька провідних футболістів червоних висловлюють серйозне невдоволення роботою головного тренера Арне Слота у Ліверпулі.

За даними джерела, захисник Вірджил ван Дейк та нападник Мохамед Салах є серед тих, хто наполягає на відставці нідерландського спеціаліста. Повідомляється, що їхню позицію підтримують і деякі інші гравці першої команди.

Арне Слот очолив Ліверпуль влітку минулого року та вже у дебютному сезоні привів клуб до чемпіонства в Англійській Премєр-лізі. Втім, нинішній розіграш складається значно складніше: після 15 турів Ліверпуль перебуває лише на дев'ятій позиції в турнірній таблиці.

Ситуація навколо тренера продовжує розвиватися, а всередині клубу зберігається напружене очікування щодо подальших рішень керівництва.

Cьогодні, 9 грудня, Ліверпуль без Салаха гратиме проти Інтера у Лізі чемпіонів.