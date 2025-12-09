Названі шість клубів, куди може перейти Салах
Європейські гранди, Саудівська Аравія та МЛС стежать за ситуацією навколо форварда
43 хвилини тому
Навколо майбутнього Мохамеда Салаха посилилися чутки. За даними журналістів Indykaila News, форвард Ліверпуля розглядає можливість зміни клубу вже під час зимового трансферного вікна. Єгиптянин готовий продовжити карєру в іншій команді, і варіантів у нього більш ніж достатньо.
Одразу три європейські гранди стежать за ситуацією: мадридський Реал, каталонська Барселона та мюнхенська Баварія. Кожен із цих клубів може стати новою точкою кар'єрного маршруту Салаха, якщо той вирішить попрощатися з Англією.
Паралельно залишається актуальним напрямок Саудівської Аравії. Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль уже цікавився гравцем і має ресурси, щоб оформити трансфер. Саудівська Премєр-ліга готова запропонувати Салаху одну з найбільших зарплат у світовому футболі.
Ще кілька варіантів є в МЛС. За інформацією The Athletic, єгиптянин може отримати пропозиції від Чикаго Файр або Сан-Дієго. При цьому зазначається, що Інтер Майамі, де виступає Ліонель Мессі, не розглядає Салаха — клуб сфокусований на іншому трансферному пріоритеті.
Як відомо, Салаха виключили із заявки на матч Ліги чемпіонів проти Інтера після його відкритої критики рішення тренерського штабу та невдоволення роллю в команді.
