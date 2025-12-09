Навколо майбутнього Мохамеда Салаха посилилися чутки. За даними журналістів Indykaila News, форвард Ліверпуля розглядає можливість зміни клубу вже під час зимового трансферного вікна. Єгиптянин готовий продовжити карєру в іншій команді, і варіантів у нього більш ніж достатньо.

Одразу три європейські гранди стежать за ситуацією: мадридський Реал, каталонська Барселона та мюнхенська Баварія. Кожен із цих клубів може стати новою точкою кар'єрного маршруту Салаха, якщо той вирішить попрощатися з Англією.

Паралельно залишається актуальним напрямок Саудівської Аравії. Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль уже цікавився гравцем і має ресурси, щоб оформити трансфер. Саудівська Премєр-ліга готова запропонувати Салаху одну з найбільших зарплат у світовому футболі.

Ще кілька варіантів є в МЛС. За інформацією The Athletic, єгиптянин може отримати пропозиції від Чикаго Файр або Сан-Дієго. При цьому зазначається, що Інтер Майамі, де виступає Ліонель Мессі, не розглядає Салаха — клуб сфокусований на іншому трансферному пріоритеті.

Як відомо, Салаха виключили із заявки на матч Ліги чемпіонів проти Інтера після його відкритої критики рішення тренерського штабу та невдоволення роллю в команді.