Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення про дискваліфікацію тренера Андрія Запорожана, який раніше входив до тренерського штабу Лівого Берега.

Першоліговий клуб випустив пресреліз, в якому заявив про намір захистити Запорожана, якого на 3 роки відлучили від футболу.

Футбольний клуб Лівий Берег офіційно заявляє, що не погоджується з рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу щодо накладення дисциплінарного стягнення на представника нашого клубу.

Виглядає так, що рішення базується виключно на суб’єктивних твердженнях одного з учасників подій, без жодного прямого або матеріального доказу.

Зазначимо також, що клуб та його представник із перших етапів розгляду справи всебічно сприяли розслідуванню: надали вичерпні письмові та усні пояснення, а також добровільно пройшли поліграфологічне дослідження. Така відкрита позиція свідчить про готовність клубу до прозорого та неупередженого з’ясування всіх обставин справи.

У зв’язку з цим, клуб вважає рішення КДК УАФ необґрунтованим і таким, що порушує право на справедливий розгляд.

Наразі ФК Лівий Берег готує апеляційну скаргу до Апеляційного комітету УАФ із метою скасування рішення КДК, - йдеться в заяві ЛБ.