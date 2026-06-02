ЛНЗ не цікавиться легіонером Кривбаса
У клубі зробили чітку заяву
близько 2 годин томуПідписатися в
Генеральний директор черкаського ЛНЗ Василь Каюк в інтерв’ю сайту Футбол 24 заперечив чутки щодо трансферу форварда-легіонера Карлоса Парако, який нині виступає за Кривбас.
«Ми не зацікавлені в Карлосі Парако. Він до нас не перейде, і жодних перемовин із Кривбасом ми не ведемо. Якщо ж говорити загалом про легіонерів, то, звичайно, ми ведемо перемовини як із гравцями з України, з українського ринку, так і з футболістами з європейських чемпіонатів, – сказав Каюк.
У сезоні 2025/26 Карлос Парако провів 30 матчів за Кривбас у всіх турнірах, забивши 8 голів та віддавши 3 результативні передачі.
Контракт футболіста з криворізьким клубом чинний до 30 червня 2030 року.
Раніше була інформація, що півзахисник Кривбаса Андрусв Араухо потрапив у сферу інтересів клубу французької Ліги 1.
Поділитись