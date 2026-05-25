Сергій Разумовський

Півзахисник Кривбаса Андрусв Араухо потрапив у сферу інтересів клубу французької Ліги 1. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Попередню зацікавленість у 22-річному венесуельському опорнику виявила Тулуза. Французький клуб завершив поточний сезон Ліги 1 на 10-му місці. Водночас конкретних пропозицій від українських топклубів щодо Араухо Кривбас поки не отримував.

Полісся перебуває в пошуку легіонера на позицію опорного півзахисника, однак предметних переговорів щодо гравця Кривбаса наразі немає. Динамо, своєю чергою, не розглядає трансфер Араухо як пріоритетний, оскільки в клубі не хочуть обмежувати ігровий час для Володимира Бражка та Миколи Михайленка.

ЛНЗ також навряд чи зможе претендувати на венесуельця через фінансовий аспект. Клаусула Араухо становить 3 мільйони євро, а сума, наближена до цієї, є занадто високою для черкаського клубу. До того ж узимку ЛНЗ уже підписав Адама Якубу. Наразі в УПЛ Араухо фігурує лише в розширеному шорт-листі Металіста 1925.

Нагадаємо, Кривбас завершив сезон нічиєю з віцечемпіоном минулої кампанії.